Anne Heches Sohn dankt den Fans seiner verstorbenen Mutter

Lesung aus «Call Me Anne» am 24. Januar

Laffoon gab auch bekannt, dass am 24. Januar in einer Buchhandlung in Los Angeles eine «besondere Veranstaltung» stattfinden werde, bei der aus dem neuen Buch gelesen werden soll. An dem Tag wird das Werk auch veröffentlicht. «Ich weiss, dass Mom gerne das Lächeln aller gesehen hätte, während sie einen Auszug liest und Exemplare signiert», schreibt Laffoon.