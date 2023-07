Anne-Marie: «Ich hatte definitiv ein paar schlechte Beziehungen»

Den Song «Unhealthy» singen Sie zusammen mit Shania Twain. Wie war die Zusammenarbeit mit ihr?

Anne-Marie: Es war so cool. Ich liebe sie, wie so viele andere. Sobald ich an diesem Country-Pop-Song schrieb, dachte ich darüber nach, mit wem ich zusammenarbeiten sollte und sie war die erste in meinem Kopf. Also traf ich sie im Studio und es war einfach so aufregend und man konnte sehen, wie sehr sie Musik liebt. Sie hat mich wirklich inspiriert.