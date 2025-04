Anne Will verrät: So verbringt sie nun ihre freien Sonntage

Angela Merkel soll bei Podcast–Aufnahme nervös gewesen sein

Zu Gast hatte sie auch schon Altbundeskanzlerin Angela Merkel (70). Das sei ein anderes Gefühl gewesen als im Fernsehstudio. «Da ist nichts in dem Raum, da sind nur wir beide. Und als sie dann da war, war sie, für mich spürbar, nervös. Und das ist natürlich eine Frau, die so geübt ist in Interviews, die schockt natürlich nichts. Aber: Ich glaube, diese seltsame, und auch ein bisschen behauptete Intimität, wo man mit jemandem, der einem fremd ist, in so einem kleinen Raum sitzt, das macht schon etwas.» Das mache selbst mit erfahrenen Politikerinnen wie Merkel etwas.