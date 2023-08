Annemarie Carpendale: So gelingt eine glückliche Partnerschaft

Auch Wayne moderierte in diesem Jahr schon mit «Herz an Bord» eine Datingshow. Haben Sie sich Tipps von ihm geholt?

Carpendale: Haha, dann hätte er wiederum wohl vorher bei mir bei «Kiss Bang Love» oder «How Fake is Your Love» was abgeschaut. Jede dieser Shows hat zwar was mit Dating zu tun, aber ist tatsächlich für sich ganz speziell und hat ihren eigenen Twist, da gilt nur: sich in die Kandidaten und Situationen reinfuchsen und dann lieben, was man tut, dann läuft es am besten.