Annemarie und Wayne Carpendale: So war der «Traumschiff»-Dreh mit Mads

Annemarie (45, «taff») und Wayne Carpendale (45, «Friedliche Weihnachten», «Bettys Diagnose», «Herz an Bord») sind am zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen im TV-Film «Traumschiff: Coco Island» (26.12., 20:15 Uhr, ZDF) zu sehen. Für die neueste Ausgabe der beliebten Langzeit-Reisereihe (seit 1981) ging es dabei auf die Malediven. Wie es zum gemeinsamen «Traumschiff»-Engagement kam, wie sie in die Filmfamilie aufgenommen worden sind, was ihr gemeinsamer viereinhalbjähriger Sohn Mads auf den Malediven besonders aufregend fand und vieles mehr, verraten die Moderatorin und der Schauspieler im Doppelinterview mit spot on news.