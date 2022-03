Annemarie und Wayne Carpendale: Wer hat das bessere Händchen für Mode?

Sie durften in Paris für die französische Luxusmarke Longchamp eigene Taschen designen und direkt beim Produktionsprozess dabei sein. Was ist Ihnen dabei besonders Erinnerung bleiben?

Wayne: Vor allem der Besuch in den Fertigungsstätten von Longchamp, in Segré. Wir haben die komplette Produktion einer Tasche begleitet - vom Auftrag bis sie lieferfertig war. Ich hätte niemals gedacht, wie viel individuelle Arbeit in so einer Tasche steckt. Wir haben auch erlebt, wie bei Longchamp 50 Jahre alte Produkte repariert wurden, weil das ein Versprechen an die Kunden ist. Wer Longchamp kauft, soll ganz lange etwas davon haben. Wenn ich da an das ein oder andere Start-up denke, das schon wieder weg vom Markt ist, wenn man was zu reklamieren hat...