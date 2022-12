Annemarie und Wayne Carpendale: «Wir wichteln an Weihnachten»

Annemarie: Viel Qualitytime als Familie, mehr Zeit für unsere ukrainischen Pflegekinder und unsere Initiative hand2hold... Und hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr Ruhe in der Welt. Das bewegt uns schon sehr: Seit der Pandemie entwickeln sich einige Dinge in die falsche Richtung finde ich: Abtreibungsverbot in Amerika, aussereheliches Sexverbot in Indonesien, eine WM in Katar... Freiheit ist unser höchstes Gut und das wünsche ich so sehr vor allem auch den Menschen im Iran und überall auf der Welt.