Annette Bening übernimmt düstere Rolle in neuer Apple-Serie «Lucky»

Namhaftes Team hinter «Lucky»

Für Bening ist es nach der Peacock–Produktion «Apples Never Fall» bereits die zweite grosse TV–Rolle innerhalb kurzer Zeit. Die Schauspielerin, die für ihre Auftritte in Filmen wie «American Beauty» oder zuletzt «Nyad» insgesamt bereits fünf Mal für einen Oscar nominiert war, beweist damit einmal mehr ihre Vielseitigkeit. Neben Witherspoon steht hinter der Produktion ein hochkarätiges Team: Jonathan Tropper (54, «The Adam Project») und Cassie Pappas (44, «Griselda») fungieren als Showrunner. Auch Hauptdarstellerin Taylor–Joy ist über ihre Produktionsfirma Ladykiller an der Serie beteiligt. Die Regie mehrerer Episoden, darunter die Pilotfolge, übernimmt der britische Filmemacher Jonathan Van Tulleken (43, «Shōgun»).