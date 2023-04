Annette Frier: Das macht Märchen für Kinder so wichtig

«Märchenland für alle» wurde in Ungarn trotz hoher politischer Widerstände zum Bestseller, bevor es in den deutschsprachigen Raum kam. Das Hörbuch (Der Audio Verlag), eine ungekürzte Lesung mit unter anderem Annette Frier (49), Christoph Maria Herbst (57), Abak Safaei-Rad (*1974) oder Anne Düe (40), erscheint am 20. April. Frier verrät im Interview mit spot on news über die Märchen, dass sie «Der Eiskönig» sehr gern mochte: «Das autokratische Herrschen in einem Eispalast ist ein sehr starkes gesellschaftliches Bild, das sich vermutlich wirklich nur mit hartnäckiger Liebe auflösen lässt ...»