Annette Frier spielt sich selbst: Neue Comedyserie startet im November

Kampf gegen Klischees

Und neben allen privaten Querelen läuft es auch beruflich alles andere als rund. Als ihre Agentin Julia «Tanni» Tannhäuser (Jasmin Shakeri, 46) ihr vorschlägt, in einer ZDF–Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro zu spielen, reicht es Annette endgültig. Die echte Schwester Caroline Frier (42) übernimmt natürlich auch in der Serie diese Rolle. Annette beschliesst daraufhin, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu produzieren und zu verkaufen. Die Branche reagiert jedoch äusserst skeptisch und ablehnend.