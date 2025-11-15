Anni-Frid Lyngstad wird 80: Ein Leben voller Licht und Schatten

Wiedersehen mit dem Vater

Lyngstad trifft ihren Erzeuger, lässt ihn sogar nach Schweden kommen, doch ein inniges Verhältnis entwickelt sich daraus nicht. Sie nimmt dem Mann nicht ab, dass er nichts von der Schwangerschaft ihrer Mutter gewusst hat. Nach etwa fünf Jahren schläft der Kontakt ein, die Sängerin meint: «Ich ziehe es vor, mit Menschen zusammen zu sein, die dich auch in schweren Zeiten nicht verlassen.» Alfred H. stirbt 2009 mit 89 Jahren.