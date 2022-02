Annika Lau moderiert neues «Gala»-Magazin bei RTL

Lau war seit 2006 hauptsächlich für den Sender Sat.1 im Einsatz. Dort war und ist sie etwa beim «Sat.1-Frühstücksfernsehen» oder in Formaten wie «Das grosse Backen» und «Das Magazin» zu sehen. Neben ihrer TV-Karriere ist die Frau von Schauspieler Frederick Lau (32) auch auf Spotify und Co. unterwegs - in «Fancy und Lau - Der Familienpodcast» berichtet die dreifache Mutter vom Kinderkriegen und Familienleben.