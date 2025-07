Annika und Heinz Hoenig teilen bewegende Liebesbotschaft

«Sieben Jahre zusammen!», heisst es unter einem Video, das sowohl auf Heinz Hoenigs als auch auf Annika Kärsten–Hoenigs Account veröffentlicht wurde. Der Zusammenschnitt zeigt die Eltern zweier Söhne in liebevollen Momenten aus den vergangenen Jahren. «Gemeinsam durch dick und dünn. Durch Höhen und Tiefen. Im Regen und bei Sonnenschein. In guten wie in schlechten Zeiten. Auf ewig...!», heisst es ausserdem zu dem Beitrag, der mit dem Song «The Power of Love» von Céline Dion (57) unterlegt wurde.