Anouschka Renzi: «Ich denke nicht, dass ich eine Querulantin bin»

Als letzte Frau musste Anouschka Renzi (57) das Dschungelcamp verlassen. Immer wieder eckte die Schauspielerin in der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» (auch bei RTL+) bei ihren Dschungel-Mitstreiterinnen und -Mitstreitern an, legte sich unter anderem mit Linda Nobat (27) an. Inzwischen haben sich die beiden Frauen ausgesprochen, wie Renzi nach ihrem Aus im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt. Ausserdem verrät sie, dass sie noch ein wenig skeptisch auf ihre Rückkehr nach Berlin blickt: «Das wird peinlich.»