Anpfiff für EA Sports FC 24: Kein FIFA mehr und doch alles beim Alten?

Ultimate Team, Karrieremodus und Co.: Männer und Frauen laufen gemeinsam auf

Für die Fangemeinde des Ultimate Team–Modus bietet EA Sports den Founder–Status denjenigen an, die das Spiel vor November erwerben. In diesen Modus kann man sogar Punkte aus Fifa 23 übertragen, was zeigt, dass EA FC 24 die Serie fortsetzt, unabhängig von Infantinos Meinung. Überraschend ist, dass sowohl Männer als auch Frauen in diesem Modus gemeinsam auf dem Platz stehen.