Anruf bei Katja Krasavice nach Alkoholfahrt: Polizei ermittelt

Darin erklärt ein Mann, er sei dabei gewesen, als die Polizei Krasavice aufgehalten habe. Er finde «meine Kollegen übertreiben da ein bisschen», heisst es in der Nachricht, und weiter unter anderem: «Ich fand dich echt sympathisch und du bist irgendwie noch viel hübscher in echt». Der Mann schlägt ein privates Treffen vor, «um über den Fall zu reden» und fügt hinzu: «Vielleicht kann man ja dann auch was machen». Katja Krasavices Antwort ist deutlich, in dem Video sagt sie: «Lasst doch einfach mal die Frauen in Ruhe und hört auf, mich zu belästigen.»