Anschlag in Southport: Britische Königsfamilie drückt Mitgefühl aus

Mitgefühl für die Opfer, Dank an die Rettungskräfte

Prinz William (42) und seine Frau Prinzessin Kate (42) übermitteln den betroffenen Familien in ihrem Statement, das auf X (vormals Twitter) sowie in ihrer Instagramstory geteilt wurde, ihr Mitgefühl. «Als Eltern können wir uns nicht einmal im Ansatz vorstellen, was die Familien, Freunde und Angehörigen der Menschen, die heute in Southport getötet oder verletzt wurden, durchmachen müssen.»