«Anständiger Kerl»: Chris Martin fährt Frau zum Coldplay-Konzert

Saundra Glenn hat einen ganz besonderen Shuttle–Service zum Konzert von Coldplay erhalten. Die 64–Jährige leidet an Arthritis und tut sich deshalb mit dem Gehen schwer. Dennoch machte sie sich auf den Weg zum Auftritt ihrer Lieblingsband in ihrer Heimatstadt Luton. Die Band um Chris Martin (47) stand am Wochenende bei einem Festival des Radiosenders BBC Radio 1 auf der Bühne.