Anstelle der verletzten Giulia Gwinn: Das ist unsere neue EM-Kapitänin

Dabei war Wamser bis Ende 2024 noch gar nicht als Verteidigerin vorgesehen. Mit 16 Jahren gab sie als Stürmerin ihr Bundesliga–Debüt bei der SGS Essen, von 2022 bis 2025 stand sie bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Dort wurde sie jedoch selten eingesetzt und liess sich deshalb für ein Jahr an den 1. FC Köln ausleihen. Seit vergangenem Jahr ist Leverkusen ihre neue Heimat, wo sie auch zur Aussenverteidigerin umgeschult wurde. Parallel zur Profikarriere trat sie 2023 ein Fernstudium in Betriebswirtschaftslehre an.