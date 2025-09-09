Ant Anstead schwärmt von seiner Partnerin Renée Zellweger

Seitdem die beiden ein Paar sind, pendelt Anstead zwischen ihrem gemeinsamen Zuhause in Südkalifornien und seiner britischen Heimat. Besonders beeindruckt zeigt sich der Brite von Zellwegers Einrichtungstalent. Sie habe grossen Einfluss auf die Renovierung des 500 Jahre alten Bauernhauses genommen, das er für seine Eltern erworben hat. «Sie ist sehr, sehr gut im Designen», schwärmt Anstead. «Natürlich nehme ich Rat von jemandem an, der viel besser in Häusern ist als ich.» Er werde ständig von seiner Partnerin beraten, «denn sie ist der grossartigste Mensch, den ich je kennengelernt habe».