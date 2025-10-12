«Ant-Man 3» erstmals im Free-TV: Sackgasse des Marvel-Universums

Ganz besonders geniesst Scott jedoch die Gesellschaft seiner mittlerweile 18–jährigen Tochter Cassie Lang (Kathryn Newton, 28), von der er fünf Jahre lang unfreiwillig getrennt war. Cassie ist während der langen Abwesenheit ihres Vaters selbst zur Wissenschaftlerin geworden, stellt Experimente an und sendet ein Signal hinunter auf die Quantenebene. Das stellt sich als fataler Fehler heraus. Cassie, Scott, Hope, Hank und Janet werden von einer unbekannten Macht in die mysteriöse, subatomare Welt gezogen. An dem fremden Ort müssen sie allerlei Abenteuer überstehen und nach Möglichkeit einen Weg nach Hause, zurück in ihre Welt, finden.