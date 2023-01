«Ant-Man and the Wasp: Quantumania»: Das verrät der neue Trailer

Der charismatische Kang bietet im Trailer Scott Lang alias Ant-Man einen Deal an. Sie helfen sich gegenseitig, indem sie sich das geben, was beide am dringendsten brauchen: Zeit. Trotz der Warnung seiner Eltern (Michael Douglas und Michelle Pfeiffer) willigt Scott ein. Schliesslich hat er viel Lebenszeit mit seiner Tochter verpasst. Cassie ist mittlerweile erwachsen und wird erstmals von Kathryn Newton (25) gespielt. Kang beginnt, mit Zeitlinien und Multiversen zu spielen. Mit aus dem Marvel-Universum bekannten Folgen. So sehen wir einen verdoppelten Paul Rudd.