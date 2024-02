Anthony Anderson muss nach missglückter Kampfszene ins Krankenhaus

Weiter erläutert Anderson, dass man eine Computertomografie (CT) gemacht habe und er geröntgt worden sei. Knochenbrüche seien nicht festgestellt worden, der Schauspieler habe jedoch eine schwere Prellung am Rücken. «Der Stuhl wird aber nie wieder derselbe sein», scherzt er weiter. In einem zweiten Post zeigt er auch den Stuhl, «der mir gestern Abend den Arsch versohlt hat! Irgendetwas an ihm ist bedrohlich! [...] Als ich heute am Set ankam, grinste er mich an! Der Arsch weiss nicht, dass ich etwas für ihn habe!»