Anti-Oscars: Film mit Ice Cube räumt bei den «Razzies» ab

Der «Razzie Redeemer Award» geht unterdessen an Kate Hudson (46) für ihre Leistung in «Song Sung Blue». Diesen Preis erhält ein Filmstar, der mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet oder dafür nominiert war und dies später durch eine beachtenswerte Leistung wettgemacht hat. Hudson ist dieses Jahr für ihre «Song Sung Blue»–Rolle für einen Oscar nominiert.