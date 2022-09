Wer kennt das Phänomen der Aufschieberitis nicht? Ob wichtige Anrufe tätigen, für die nächste Prüfung zu lernen oder die Küche einmal wieder auf Vordermann zu bringen: Viele schieben unangenehme Aufgaben wie diese lange vor sich her. Oft stecken ein falsches Zeitmanagement oder schlechte Organisation dahinter. Am Anti-Prokrastinations-Tag am 6. September gibt es hier die besten Tipps für mehr Motivation.