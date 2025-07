Antonia Hemmer hat jemanden kennengelernt: «Ich bin super glücklich»

Antonia Hemmer möchte sich Zeit lassen

Wohin das Ganze führt, wisse sie derzeit noch nicht – und das sei auch völlig in Ordnung. «Ich oder wir gucken, was die Zeit macht, wie es mit uns weitergeht. Wir lernen uns gerade kennen. Ich geniesse die Zeit. Er geniesst die Zeit», erklärt sie. Wer der Mann an ihrer Seite ist, möchte sie zunächst noch für sich behalten. «Er steht auch nicht in der Öffentlichkeit», verrät sie – und das finde sie auch gut. «Zur gegebenen Zeit werde ich ihn vielleicht mal vorstellen, aber es hat alles noch seine Zeit.» Bis dahin wollte Hemmer ihr Glück aber lieber ganz privat geniessen.