Er bekam die Maske von Anthony Hopkins

Antonio Banderas: Dieser Star soll sein «Zorro»-Nachfolger werden

Die Filme des Mantel-und-Degen-Helden Zorro begeisterten schon in den 1920ern. Doch in den vergangenen Jahren war es still um ihn. 2005 schlüpfte Antonio Banderas zuletzt in «Die Legende des Zorro» in die Rolle des Abenteurers. Doch nun verriet Banderas, wen er sich als Nachfolger vorstellen könnte.