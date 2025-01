Antonio Banderas: Ex Melanie Griffith floh vor Waldbränden zu Tochter

Er hoffe, dass es eine «umfassende Untersuchung» geben werde, wie man die Brände in Zukunft verhindern könne. Er selbst könne nicht begreifen, wie in der wohlhabenden Gegend so etwas möglich sei: «Für Europäer ist es sehr schwer zu verstehen, dass in einer grossen Stadt wie Los Angeles, in der so viel investiert wird und so viel Geld vorhanden ist, so etwas passieren kann, dass ganze Stadtteile vom Feuer zerstört werden. Es ist seltsam. Es ist einfach seltsam.»