Antonio Banderas und Olivia Colman stossen zu «Paddington in Peru»-Cast

Darum geht es in «Paddington in Peru»

Im dritten Teil der Filmreihe verschlägt es den titelgebenden Bären in sein Heimatland Peru. Paddington (Sprecher im Original: Ben Whishaw) möchte dort seine geliebte Tante Lucy (Imelda Staunton) besuchen, die in einem Seniorenheim für Bären lebt. Dieses Heim wird geleitet von einer unbekümmerten, Gitarre-spielenden Nonne (Colman). Bei seinen Abenteuern in Amazon-Regenwald erhält Paddington zudem Hilfe vom furchtlosen Flussschiff-Kapitän Hunter Cabot (Banderas) und dessen Tochter Gina (Zegler).