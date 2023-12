Antrag in Paris: Mola Adebisi und Adelina Zilai sind verlobt

«Mein ein und alles! Wir haben so viel geschafft und mit Gottes Hilfe werden wir unser Leben gemeinsam meistern. I will always love you», schreibt der ehemalige Viva–Star in einem Instagram–Post, auf dem er seine Verlobte innig küsst. «Ich liebe dich mein Schatz aus ganzem Herzen», kommentiert Zilai wiederum in dem sozialen Netzwerk unter diesem Schnappschuss.