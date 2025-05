Anwalt bestätigt: Blake Lively wird im Prozess gegen Baldoni aussagen

Weitere prominente Zeugen im Fokus

In den vergangenen Monaten hatte Baldonis Team angekündigt, möglicherweise grosse Stars wie Taylor Swift und Hugh Jackman vorladen zu wollen. Gottlieb hält dies für unnötig: «Es ist völlig unklar, welche Relevanz diese Prominenten überhaupt für den Fall haben. Dies ist ein Fall darüber, was Blake Lively passierte, als sie Behauptungen über sexuelle Belästigung am Set äusserte. Es ist kein Fall darüber, wie Songs für den Film ausgewählt wurden. Es ist kein Fall über fiktive Marvel–Charaktere in Deadpool–Filmen.»