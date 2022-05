Anwalt stellt klar: So geht es Boris Becker im Gefängnis

Becker-Anwalt über Zustand seines Mandanten: «Gut - sicher nicht blendend»

Doch wie geht es Becker im Gefängnis? «Nach allem, was ich weiss, geht es ihm den Umständen entsprechend gut - sicherlich nicht blendend», so Moser. Es würde auch nicht stimmen, dass Becker sich in einem Wohlfühlbereich des Gefängnisses befände: «Das stimmt nicht. Er ist weiterhin im gleichen Gefängnisflügel untergebracht, in dem er von Anfang an war.» Becker habe lediglich einmal die Zelle gewechselt.