Anya Taylor-Joy: Heiratsantrag erfolgte auf der «Forrest Gump»-Bank

Die Bank spielt eine zentrale Rolle in dem Film von 1994, in dem auch Sally Field (77) und Robin Wright (58) mitwirkten. Der Grossteil der Geschichte wird in Rückblenden erzählt, wobei Filmfigur Forrest Fremden seine überraschend aufregende Lebensgeschichte erzählt, während er auf der Bank auf den Bus wartet. Die Originalbank aus dem Film steht im Savannah History Museum in Georgia. Das Paar hat sich vermutlich auf einer ähnlichen Bank an der Bushaltestelle Chippewa Square in Savannah verlobt, wo die Szenen gedreht wurden.