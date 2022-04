Anya Taylor-Joy und Nicole Kidman bezaubern als glamouröses Duo

Kidman trug eine hochgeschlossene Prada-Robe in Limettengrün mit funkelnden Applikationen am unteren Teil des Kleides. Zum Blickfang wurden die an den Schultern angebrachten Federn in Koralle. Ihr Haare hatte sie sich locker zu einem Dutt zurückgesteckt, einzelne Strähnen umrahmten dabei ihr Gesicht. Bei den Accessoires wählte sie eine silber glänzende Clutch und silberne Ohrstecker sowie Ringe. Taylor-Joy setzte auf ein schlichtes Dior-Kleid in Weiss mit Neckholder, das vor allem durch den filigranen, mit Perlen bestickten Kragen zur Geltung kam. Ihre Haare waren zu einem Zopf geflochten und beim Make-up setzte sie auf schwarze Mascara. Ringe, Armband und Ohrstecker in Weiss und Gold rundeten den eleganten Look ab.