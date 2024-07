Anzeige in Zeitung: Brad Pitts Tochter legt öffentlich seinen Namen ab

Shiloh (18), die Tochter von Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (49), hält offenbar an ihrem Plan fest, Pitt aus ihrem Nachnamen zu streichen. Die 18–Jährige hat nun laut «TMZ» eine Anzeige in der «Los Angeles Times» veröffentlicht, um zu verkünden, dass sie in Zukunft nicht mehr «Pitt» heissen wolle.