Apache 207 feiert Streaming-Rekord mit Ayliva

Wahrscheinlichkeit auf Charts–Thron «sehr hoch»

Wie Warner Music am Montag (29. April) berichtet, konnte «Wunder» 3,3 Millionen Abrufe am Releasetag verbuchen. Mittlerweile soll der Song bei mehr als sechs Millionen stehen. Das dazugehörige Musikvideo hat bei YouTube rund 1,6 Millionen Aufrufe (Stand: 29.4., 17:30 Uhr). Damit steht den beiden Künstlers wahrscheinlich auch ein Charts–Erfolg bevor: «Die Wahrscheinlichkeit, dass ‹Wunder› am Ende der Woche auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single–Charts landet, ist sehr hoch», heisst es in einem Statement der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die Platzierungen der deutschen Single–Charts werden am kommenden Freitag offiziell bekanntgegeben. Laut Warner Music kann «Wunder» aktuell doppelt so vielen Abrufe wie das auf Platz zwei folgende «I Like The Way You Kiss Me» von Artemas verzeichnen.