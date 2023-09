Apache 207 kündigt grosse Arena-Tournee für 2024 an

Als Promo–Aktion für seine kommenden Auftritte erschienen in zahlreichen Städten bereits am Sonntagabend um 20 Uhr Laser am Himmel, um auf die bevorstehenden Konzerte aufmerksam zu machen. So unter anderem auch in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München, wie zahlreiche Videos auf TikTok, Instagram und Co. beweisen. In Stuttgart und Mannheim zierten hingegen grosse Buchstaben die Aufschrift «Apache 207 Arena Tour 2024» die Hans–Martin–Schleyer–Halle bzw. der SAP–Arena.