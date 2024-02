Apocalyptica kündigt «Plays Metallica Vol. 2»-Europa-Tour an

Apocalyptica Tour 2024: Termine in Deutschland

In Deutschland finden ebenfalls mehrere Konzerte statt: Fans von Metallica sowie klassischer Musik können Apocalyptica am 26. September in Hamburg, am 7. Oktober in Wiesbaden, am 8. Oktober in München, am 9. Oktober in Köln, am 12. Oktober in Dresden sowie am 13. Oktober in Berlin live erleben. In Österreich und der Schweiz finden im Rahmen der Tournee ebenfalls Konzerte statt.