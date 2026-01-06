Apple bringt Los-Angeles-Lakers-Spiele in Virtual Reality

Basketball–Fans können sich auf ein neues Erlebnis freuen: Am Freitag, den 9. Januar, startet «Spectrum Front Row in Apple Immersive» auf der Apple Vision Pro. Das Format verspricht, Zuschauer mitten in die Arena der Los Angeles Lakers zu versetzen.
Sieben verschiedene Kameraperspektiven sollen das Spielgeschehen aus ungewohnten Blickwinkeln einfangen. Vom Tisch des Punktrichters über den Bereich unter beiden Körben bis hin zur Vogelperspektive der Arena und selbst der Spielertunnel sowie die Übertragungskabine dienen als Standorte für die Kameras.
Technik auf höchstem Niveau
Die Spiele werden auf die Vision Pro gestreamt, wie Apple bekannt gab. Spielgrafiken wie Aufstellungen, Spielstände und Wurfuhren schweben dabei dreidimensional vor den Augen der Zuschauer. Ambisonic–Mikrofone fangen das räumliche Audio der Arena ein.
Der Emmy–preisgekrönte Kommentator Mark Rogondino wird die Spiele begleiten. Als Analyst ist Danny Green mit von der Partie, ehemaliger Lakers–Star und dreimaliger NBA–Champion. Auch während Auszeiten und in der Halbzeitpause bleibt die Kamera live in der Arena und zeigt Teambesprechungen sowie das Entertainment–Programm.
Der Spielplan umfasst zunächst sechs Begegnungen. Den Auftakt macht am 9. Januar das Duell gegen die Milwaukee Bucks in der Crypto.com Arena. Es folgen Heimspiele gegen die Philadelphia 76ers am 5. Februar, die Los Angeles Clippers am 20. Februar, die Minnesota Timberwolves am 10. März sowie die Washington Wizards am 30. März. Ein Auswärtsspiel bei den Denver Nuggets am 5. März rundet das Angebot ab.
Auch für deutsche Fans interessant
Für Zuschauer in Deutschland gibt es allerdings einen Haken: Live–Übertragungen sind hierzulande nicht verfügbar. Wer jedoch einen kostenlosen NBA–Account besitzt, kann die Wiederholungen der kompletten Spiele sowie Highlights bereits 24 Stunden nach Spielende über die NBA–App abrufen.
Die Apple Vision Pro mit M5–Chip ist ab 3.699 Euro erhältlich. Das neue Streaming–Format läuft sowohl auf diesem Modell als auch auf der älteren Vision Pro mit M2–Chip – vorausgesetzt, das Betriebssystem visionOS 26 oder höher ist installiert.