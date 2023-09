Apple-Chef Tim Cook zu Gast bei Prinz William und Prinzessin Kate

Der Hintergrund des Treffens

Hintergrund des Treffens war aber natürlich nicht die Aussicht auf ein Gratis–Handy, sondern laut US–Seite Prinz Williams Earthshot–Projekt, für das der Royal Mitte September in die USA gereist war. Dort hatte Prinz William die 15 diesjährigen Finalistinnen und Finalisten enthüllt. Die mit insgesamt 50 Millionen Britischen Pfund (etwa 58 Millionen Euro) dotierte Preisverleihung zeichnet innovative Ideen und Erfindungen zur Bekämpfung des Klimawandels aus. Später in diesem Jahr, am 7. November, wird William die Gewinnerinnen und Gewinner in Singapur auszeichnen – allerdings ohne Kate, wie inzwischen feststeht.