Fast ein halbes Jahr ist es nun schon her, dass Will Smith (53) während der Oscar-Verleihung seine Beherrschung verlor und Komiker Chris Rock (57) vor einem Millionenpublikum ohrfeigte. Für Smith hatte der Gewaltausbruch massive Folgen - statt sich mit dem Gewinn seines ersten Oscars am Höhepunkt seiner Karriere zu sonnen, ist er seither zum Kassengift verkommen.