Apple Intelligence: Apples KI spricht jetzt auch Deutsch

... bis zum bunten Bild

Wer künstlerisch nicht allzu begabt ist, seine Kreativität aber trotzdem ausleben möchte, bekommt mit «Image Playground» Gelegenheit dazu. Das Tool ermöglicht das automatische Erstellen von Bildern nach Nutzerwunsch – in drei unterschiedlichen Stilen. Das Erstellen fotorealistischer Bilder ist damit aber nicht möglich. Auf die Funktion können Userinnen und User in einer eigenen App oder auch direkt in ihren Nachrichten zugreifen. In letzteren lassen sich auch sogenannte Genmojis erstellen. Trotz breiten Angebots gibt es einfach nicht immer das richtige Emoji für eine Situation, per Textanweisung oder auch nach Bildvorlage lässt sich dieses erstellen.