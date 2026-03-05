Apple lädt zur «Special Apple Experience»: Was ist neu?

MacBook Pro: Mehr KI–Leistung, mehr Speicher, neue Funktechnik

Zum Einsatz kommen die neuen Chips im aktualisierten MacBook Pro in 14– und 16–Zoll–Varianten. Apple spricht von einer bis zu vierfach höheren KI–Leistung gegenüber der vorherigen Generation und erheblichen Zugewinnen im Vergleich zu M1–Modellen. Die SSD–Geschwindigkeiten sollen sich verdoppelt haben und erreichen bis zu 14,5 GB/s. Standardmässig startet das MacBook Pro mit M5 Pro nun mit einem Terabyte Speicher, beim M5 Max sind es zwei Terabyte.