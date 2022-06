Apple plant Film über Formel 1 mit Brad Pitt als Rennfahrer

Demnächst ist Brad Pitt aber erst einmal in der Rolle eines unglückseligen Auftragskillers zu sehen: Im Actionfilm «Bullet Train» (Kinostart: 4. August) mimt er die Hauptrolle als Ladybug. Der Streifen basiert auf dem populären japanischen Buch «Maria Beetle» von Autor Kotaro Isaka (51). Der Film konzentriert sich auf eine Gruppe von Killern und Attentätern in einem Zug in Tokio, die widersprüchliche Motive haben.