Apple stellt neues iPhone 14, AirPods Pro 2 und Watch Ultra vor

Hinzu kommen Sicherheitsfunktionen, wie eine «Unfallerkennung». Die Uhr soll unter anderem dank neuer Bewegungssensoren und neuem Beschleunigungsmesser feststellen können, wenn der User oder die Userin in einen Autounfall verwickelt wurden. In diesem Fall setzt die Apple Watch automatisch einen Hilferuf an Notdienste ab. Der Akku soll unterdessen bis zu 18 Stunden durchhalten - mit einem neuen Stromsparmodus sogar bis zu 36 Stunden. Die Apple Watch Series 8 ist ab sofort vorbestellbar und ab dem 16. September zu einem Preis ab 499 Euro erhältlich. Ebenfalls am 16. September erscheint zudem die zweite Generation der günstigeren Apple Watch SE, die ab 299 Euro zu haben sein wird.