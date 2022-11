The Kid LAROI (19) und Justin Bieber (28) stehen 2022 in den globalen Apple-Streaming-Charts mit ihrem gemeinsamen Song «Stay» auf Platz eins. Die Nummer wurde im Sommer 2021 veröffentlicht, hielt sich 51 Tage lang an der Spitze der weltweiten Top 100 und überzeugte auch 2022. Der Track erreichte in 69 Ländern und Regionen weltweit den ersten Platz. Der britische Superstar Harry Styles (28) ordnete sich in den diesjährigen Streaming-Charts mit «As It Was» auf Platz zwei ein, Dritter wurden Future (39) feat. Drake (36) & Tems (27) mit «Wait for U».