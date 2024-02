Apple TV+ bestellt zweite Staffel von «Hijack» mit Idris Elba

«Hijack», die Zweite: Apple TV+ hat eine weitere Staffel der Thrillerserie mit Idris Elba (51) in Auftrag gegeben. Das teilte der Streamingdienst am Dienstag mit. Der Emmy–Nominierte wird dabei wieder als Hauptdarsteller und ausführender Produzent fungieren. Auch die Serienerfinder George Kay («Lupin») und Jim Field Smith (44, «Criminal») sind wieder mit an Bord.