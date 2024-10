Apple Watch Series 10: Mit Technik gegen schlechten Schlaf

Schon seit einigen Jahren sind die Smartwatches aus dem Hause Apple ein kleiner Gesundheitswächter am Handgelenk. So zeichnen sie unter anderem die Herzfrequenz oder den Sauerstoffanteil im Blut auf, können als durchaus funktionales EKG verwendet werden und überwachen bei Bedarf auch den Menstruationszyklus von Frauen. Bei der aktuellen Apple Watch 10 in Verbindung mit dem Update auf watchOS 11 implementierte der Hersteller nun eine weitere Funktion: «Nachtvitalzeichen». In der gleichnamigen App soll der sogenannten Schlafapnoe der Kampf angesagt werden. Laut Apple–Angaben leiden weltweit zirka eine Milliarde Menschen an Atemstörungen und Atemaussetzern im Schlaf – und wissen zu einem grossen Prozentsatz davon nichts.