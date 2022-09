Was ist neu bei der Apple Watch Series 8?

Im Test der Nachrichtenagentur spot on news fällt das Fazit zur neuen Apple Watch Series 8 erneut sehr positiv aus: Man erhält einmal mehr eine extrem gut verarbeitete Smartwatch mit sämtlichen aktuellen Features. Einen grossen Sprung im Vergleich zum Vorgängermodell sucht man hingegen vergebens. Nur Kleinigkeiten verbesserte Apple in diesem Jahr wohl nach dem Motto «never change a running system». So wurde lediglich ein Temperatursensor implementiert, der derzeit aber nur in der Nacht und im Rahmen des Zyklustrackings aktiv wird. Für Männer ist dieses neue Feature noch nicht zu gebrauchen, da eine Temperaturmessung auf Knopfdruck derzeit nicht vorgesehen ist.