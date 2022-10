Im Gegensatz zu den herkömmlichen AirPods sind die Pro-Varianten mit einem Noise-Cancelling-System ausgestattet. Aussengeräusche werden technisch herausgefiltert und unterdrückt beziehungsweise gedämmt, sodass man sich ohne störende Klänge auf die Töne aus den Kopfhörern konzentrieren kann. Gerade hier machen die neuen AirPods Pro einen Quantensprung. Egal ob in der U-Bahn, neben Baustellen oder auch auf stark befahrenen Kreuzungen: Die Umgebungsgeräusche werden sehr gut gefiltert und eingedämmt. Auch plötzlich auftretende Geräusch, wie etwa ein Ruf oder eine Hupe, werden sehr angenehm runtergepegelt. Damit hatte der Vorgänger noch so seine liebe Not.